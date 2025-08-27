Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda topa sahip olma ve hücum organizasyonları üzerinde çalışıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, topa sahip olma ve hücum organizasyonları çalıştı. Antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
