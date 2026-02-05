Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
