Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, 30 Ağustos'ta Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlarına devam etti. Takım, Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor galibiyetiyle moral buldu.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasında dün deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek "3'te 3" yapan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve geçen hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmayan Barış Alper Yılmaz, çalışmada yer aldı.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.