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Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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