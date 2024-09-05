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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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