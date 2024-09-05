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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Davinson Sanchez Galatasaray Okan Buruk Rizespor Güncel Spor

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