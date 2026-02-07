Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte eksikler

Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırda

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Nhaga'nın ilk maç heyecanı

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, yarın takımdaki ilk maçına çıkabilir.

Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak.

Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

Son 13 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 13 maçın 10'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 13 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 golü kalesinde gördü.

Ligin en çok gol atan takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.

Son haftaların golcüsü Sara

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 3 maçta 4 gol kaydetti.

Sara, söz konusu maçlarda Kasımpaşa ile Kayserispor'a birer, Fatih Karagümrük'e de 2 gol attı.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi.

Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor ile 5 maçın 5'ini de kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.