Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Kupası'nda Carouge Natation'ı 28-4 yendi
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turunda Galatasaray, Carouge Natation'ı 28-4 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 14-1, üçüncü bölümü ise 22-2 önde tamamladı. C Grubu'ndaki bir sonraki maçında Galatasaray, ENKA ile karşılaşacak.
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçında Galatasaray, İsviçre'nin Carouge Natation takımını 28-4 yendi.
Karşılaşmanın ilk bölümünü 6-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar devreyi de 14-1 üstünlükle bitirdi. Üçüncü bölümü 22-2 önde geçen Galatasaray mücadeleden 28-4 galip ayrıldı.
C Grubu'nda yarın Galatasaray ile ENKA karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor