Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Kupası'nda Carouge Natation'ı 28-4 yendi

Güncelleme:
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turunda Galatasaray, Carouge Natation'ı 28-4 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 14-1, üçüncü bölümü ise 22-2 önde tamamladı. C Grubu'ndaki bir sonraki maçında Galatasaray, ENKA ile karşılaşacak.

C Grubu'nda yarın Galatasaray ile ENKA karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

