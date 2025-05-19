- Galatasaray camiası, 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek :

"Çok çetin bir sezonu geride bıraktık"

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

Galatasaray Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulüp üyeleri ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Dursun Özbek, üç olayı beraber kutladıklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önderimizin dediği gibi o, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için ilk adımı da 19 Mayıs tarihinde atmıştı. Dolayısıyla bugün çok önemli bir gün ve bugüne Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldız da denk geldi. Ayrıca bugün bu tesisimizi sizlere tanıtmak için sizlerle burada buluşmak istedik. Bu güzel iki olayın da buna denk gelmesi de çok önemliydi değerli Galatasaraylılar. Tesisimiz yaklaşık 1.5 aydır hizmet veriyor. Özellikle sahaların ve buradaki konaklamanın takımımıza güç kattığını hep beraber gördük. Oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı ve başarıyı da beraberinde getirdi" diye konuştu.

"Çok çetin bir sezonu geride bıraktık"

Çok çetin bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Özbek, "Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil; ama onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Evet zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Bugün de böyle güzel bir güne denk gelmesi bu şampiyonluğumuzun çok önemliydi. Ben bu şampiyonluğun bütün camiama sizlere armağan olmasını istiyorum. Bu şampiyonluğun oluşmasında en büyük etken tabii ki teknik heyetimiz, sporcularımız. Bize büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimiz, özellikle yönetim kuruluna destek veren ve bizi cesaretlendiren genel kuruluna da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum ve kuvvetli bir alkış camiamız için istiyorum" şeklinde konuştu.

"6-8 ay arasında o tesislerin inşaatı da bitmiş olacak"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında da bilgi veren Başkan Özbek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bina ve önde gördüğünüz iki tane nizami futbol sahası yaklaşık 30 dönüm üzerinde oturuyor. Projemizin bu yüzde altmışlık-yetmişlik kısmı arkaya doğru baktığınız zaman yaklaşık 100 dönüm daha bize ait olan bir arazimiz var. Bu 100 dönüm üzerinde de altyapı tesislerinin inşaatına önümüzdeki ay ile başlıyoruz ve dört tane futbol sahası, bir de maç oynamak için tribünlü bir saha yapıyoruz. En kısa sürede, zannedersem 6-8 ay arasında o tesislerin inşaatı da bitmiş olacak. Dolayısıyla buradaki yerleşkemizi tamamlamış olacağız. Bildiğiniz gibi futbol ekonomisinin geldiği yer futbol ekonomisinin büyümesi, gelişmesi bizim bu tesisi de yapmamıza sebep olan hususlardan bir tanesidir. Elbette ki Florya çok önemliydi, elbette ki Florya'da çok büyük anılarımız ama Florya artık bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Onun için Florya'yı da biz en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Burayı da futbolumuzun yeni mabedi olarak siz değerli genel kurulu üyelerimize, taraftarlarımıza önümüzdeki yıllarda daha büyük daha büyük bir Galatasaray seyredebilmesi için, hizmetinize açmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.