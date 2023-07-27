Galatasaray Çağdaş Faktoring, Yağmur Kübra Taşar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki Yağmur Kübra Taşar'ı kadrosuna dahil etti. Galatasaraylı kulüpten yapılan açıklamada, yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek için Taşar'ın transfer edildiği belirtildi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki Yağmur Kübra Taşar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de kadro yapılanması sürüyor. Takımımız, yerli oyuncu kadrosunu Yağmur Kübra Taşar'ı ekleyerek güçlenmeye devam etti. Basketbol kariyerine Galatasaray'da başlayan 1.73 metre boyundaki 1999 doğumlu oyuncumuz Yağmur Kübra Taşar'a 'Evine hoş geldin' diyor, başarılarla dolu Galatasaraylı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen şutör guard, 2016-2017 sezonunda Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı'nda yer almıştı.