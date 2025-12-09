Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın USK Prag'a konuk olacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın USK Prag takımına konuk olacak. Maç saat 21.00'de Kralovka Arena'da oynanacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda yarın Çekya'nın USK Prag takımına konuk olacak.
Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip ilk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdırdı.
USK Prag ise A Grubu'nu üçüncü bitirerek üst tura yükseldi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor