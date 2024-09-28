Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsus Spor'u Mağlup Etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57'lik skorla yendi. Maçta öne çıkan isimler arasında Fraser ve Heal yer aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel
İlkem Yapı Tarsus Spor : Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa,
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4
1. Periyot: 15-21
Devre: 23-42
3. Periyot: 42-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yendi.