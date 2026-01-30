Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Haberler

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Tango Bourges Basket'i 82-72'lik skorla geçerek Altılı Final'e katılma hakkı kazandı. Takımın galibiyetinde Marine Johannes ve Awak Kuier'in sayıları belirleyici oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 5. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 82-72 yendi.

Galatasaray, ikinci tur maçlarının bitmesine 1 hafta kala Altılı Final'i garantiledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 20 sayılık (48-28) avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 67-53 üstün gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, maçı da 82-72 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı. Tango Bourges Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da Marine Johannes'in 22, Awak Kuier'in 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fransız ekibinde ise Kariata Diaby ve Tima Pouye'nin 15'er sayısı galibiyete yetmedi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
