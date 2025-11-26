Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron Basket'i Farklı Geçti

Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron Basket'i 104-54 yenerek grubundaki tüm maçlarını kazanarak lider oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperenza Mendoza (İspanya), Igor Esteve Malmierca (Andora), Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17

Sopron Basket: Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15

1. Periyot: 31-15

Devre: 58-28

3. Periyot: 82-39

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin altıncı ve son haftasında B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Macaristan'ın Sopron Basket takımını 104-54 yendi.

Bu galibiyetle grubundaki tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, lider olarak adını üst tura yazdırdı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
