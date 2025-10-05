Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u 80-68 ile geçti

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u 80-68'lik skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Turgut Işık, Özkan Talo, Enes Duran

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 16, Oblak 6, Sehernaz Çidal, Juhasz 13, Elif Bayram 16, Gökşen Fitik 5, Ayşe Cora Yamaner 4, Derin Erdoğan 9, Kuier 11, Sude Yılmaz

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 9, Kübra Erat 5, Dillard 10, Anigwe 9, Fraser 16, Shields 19, Duygu Özen, Banu Şimşek

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-34

3. Periyot: 63-50

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
