Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Duhan Köyiçi, Barış Turgut, Mustafa Çeltiker

Nesibe Aydın : Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19,??????? İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, Gamze Takmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1, Sude Yılmaz

1. Periyot: 13-22

Devre: 33-38

3. Periyot: 52-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray ING Bank Aydın Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title