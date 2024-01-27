Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Duhan Köyiçi, Barış Turgut, Mustafa Çeltiker
Nesibe Aydın : Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19,??????? İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, Gamze Takmaz
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1, Sude Yılmaz
1. Periyot: 13-22
Devre: 33-38
3. Periyot: 52-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.