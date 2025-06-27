Galatasaray Çağdaş Faktoring Marine Johannes ile Anlaştı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız basketbolcu Marine Johannes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuya başarılar diledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız basketbolcu Marine Johannes ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA ve EuroLeague tecrübesiyle öne çıkan Marine Johannes'e parçalı forması ile başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." denildi.

30 yaşındaki 174 cm boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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