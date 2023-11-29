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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kibirkstis'i farklı yendi

29 Kasım 2023 20:12 Son Güncelleme: 20:14 Abone Ol

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Litvanya'nın Kibirkstis ekibini 102-66 yendi. Kupada üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta 6'da 6 yaptı.