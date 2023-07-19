Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Tiffany Mitchell'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tiffany Mitchell'i kadrosuna kattı. Mitchell ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı. Mitchell, son olarak WNBA takımlarından Minnesota Lynx'te ve Avusturalya takımlarından Melborne Boomers'ta forma giymişti.