Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Tiffany Mitchell'i transfer etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tiffany Mitchell'i kadrosuna kattı. Mitchell ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı. Mitchell, son olarak WNBA takımlarından Minnesota Lynx'te ve Avusturalya takımlarından Melborne Boomers'ta forma giymişti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tiffany Mitchell'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1.75 cm boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı belirtildi.
Tiffany Mitchell, son olarak WNBA takımlarından Minnesota Lynx'te ve Avusturalya takımlarından Melborne Boomers'ta forma giymişti.