Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Meltem Yıldızhan ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz denildi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giyen Yıldızhan, takıma katkı sağlamıştı.