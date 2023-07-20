Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Meltem Yıldızhan ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Spor Haberleri
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz denildi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giyen Yıldızhan, takıma katkı sağlamıştı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı???????, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
Meltem Yıldızhan, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giymişti.