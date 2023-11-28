Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Litvanya ekibi Kibirkstis'i ağırlayacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında Litvanya ekibi Kibirkstis'i ağırlayacak. Karşılaşma Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Galatasaray lider durumda bulunurken, Kibirkstis üçüncü sırada yer alıyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında yarın Litvanya ekibi Kibirkstis'i ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçı kazanan Galatasaray, zirvede yer alıyor.
Kibirkstis ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan ilk mücadelede Kibirkstis'i 87-57 mağlup etmişti.