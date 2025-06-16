Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Dorka Juhasz'ı Transfer Etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macar oyuncu Dorka Kata Juhasz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Dorka Juhasz'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor