Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Dorka Juhasz'ı Transfer Etti

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macar oyuncu Dorka Kata Juhasz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Dorka Juhasz'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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