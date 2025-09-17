Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Farklı Galibiyet Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını deplasmanda 81-48 yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Salon: Szabo Kati

Hakemler: Branimir Galic (Hırvatistian), Natasa Dragojevic (Karadağ), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

ACS Sepsi-SIC: Davis 5, Armanu, Szabo 7, Meresz 13, Williams 12, Gereben 6, Mikes 3, Diop 2, Catinean, Ghita

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Oblak 8, Sehernaz Çidal 9, Juhasz 15, Kuier 12, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Derin Erdoğan 2, Zeynep Gül 4, Elif Bayram 7, Berna Şahin, Sude Yılmaz

1. periyot: 11-26

Devre: 22-42

3. periyot: 35-60

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini deplasmanda 81-48 yendi.

Rövanş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan Miryekefalon Kalesi'nin yeri bulundu

Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan kale bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.