Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

Güncelleme:
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Burak Yılmaz, Sabri Gündüz, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Harrigan 19, İnci Güçlü 21, Sude Yılmaz 14, Abdelkader 19, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 7, Büşra Akbaş 5, Harika Gözde Eldaş 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Arifecan Vardar 6, Allen 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Taşkın 17, Elanur Demir 15, Betül Kutlu 9, Öykü Canlıel 7, Nuran Tutsak 4, Şara Baş 2, Sena Işık 2

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Hatay Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title