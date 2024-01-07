Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Burak Yılmaz, Sabri Gündüz, Mustafa Gürhan Soysal
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Harrigan 19, İnci Güçlü 21, Sude Yılmaz 14, Abdelkader 19, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 7, Büşra Akbaş 5, Harika Gözde Eldaş 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Arifecan Vardar 6, Allen 4
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Taşkın 17, Elanur Demir 15, Betül Kutlu 9, Öykü Canlıel 7, Nuran Tutsak 4, Şara Baş 2, Sena Işık 2
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 yendi.