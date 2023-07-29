Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 35 yaşındaki oyun kurucu Gizem Yavuz'u transfer etti. Yapılan açıklamada, başarılı oyuncuya 'hoş geldin' denildi ve başarılar dileyen ifadeler kullanıldı.