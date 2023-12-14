Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda berabere kaldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off turunun ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı.

Sosnowiec'deki maçın ilk çeyreğini 29-21 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreye ise 46-43 geride girdi.

Üçüncü çeyrek ise 69-69 eşitlikle sona ererken son çeyrekte de rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç da 90-90 berabere bitti.

Maçın rövanşı, 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.