Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague'de Namağlup Lider Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague B Grubu'ndaki son maçında Sopron Basket'i 104-54 yenerek grubu namağlup tamamladı. Ekip, bu sonuçla 6'da 6 yaparak büyük bir başarı elde etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Igor Esteve Malmierca, Megaklis Marinakis

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 9, Williams 6, Oblak 5, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Ayşe Cora Yamaner 11, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Johannes 8, Kuier 17

SOPRON BASKET: Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Sitku 15, Wallack 3, Borondy 2

1'İNCİ PERİYOT: 31-15

DEVRE: 58-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-39

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague B Grubu altıncı ve son maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i 104-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 6'da 6 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
