Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup'ta Baxi Ferrol'u Mağlup Etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Ferrol takımını 83-66 yenerek sezona galibiyetle başladı. Brianna Fraser, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
SALON: A Malata
HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic
BAXI FERROL: Collins 15, Pospisilova 5, Mestres 15, Mataix 7, Millan 5, Melia 2, Morro 5, Joiner 8, Menendez 4, Sanchez
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Ayşegül Günay 12, Ayşe Cora 11, Park 14, Derin Erdoğan 5, Hollingsworth 7, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 21, Vanloo, Selin Gül
1'İNCİ PERİYOT: 26-17
DEVRE: 35-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Ferrol takımını 83-66 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Brianna Fraser 21 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Galatasaray, EuroCup'ta sezona galibiyetle start verdi.