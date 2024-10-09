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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup'ta Baxi Ferrol'u Mağlup Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup'ta Baxi Ferrol'u Mağlup Etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Ferrol takımını 83-66 yenerek sezona galibiyetle başladı. Brianna Fraser, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: A Malata

HAKEMLER: Pierre Landy, Kenny Jeanmonod, Andzej Urbanovic

BAXI FERROL: Collins 15, Pospisilova 5, Mestres 15, Mataix 7, Millan 5, Melia 2, Morro 5, Joiner 8, Menendez 4, Sanchez

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Ayşegül Günay 12, Ayşe Cora 11, Park 14, Derin Erdoğan 5, Hollingsworth 7, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 21, Vanloo, Selin Gül

1'İNCİ PERİYOT: 26-17

DEVRE: 35-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında İspanya'nın Baxi Ferrol takımını 83-66 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Brianna Fraser 21 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Galatasaray, EuroCup'ta sezona galibiyetle start verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol İspanya Kadın Spor

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