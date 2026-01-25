Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ile karşılaştı. Maçın sonucu 64-60 olarak belirlenirken, ilk periyot 19-17, devre 29-30, üçüncü periyot ise 47-45 sonlandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6
Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16
1. Periyot: 19-17
Devre: 29-30
3. Periyot: 47-45
Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)
