Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ile karşılaştı. Maçın sonucu 64-60 olarak belirlenirken, ilk periyot 19-17, devre 29-30, üçüncü periyot ise 47-45 sonlandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6

Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16

1. Periyot: 19-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 47-45

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 64-60 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
