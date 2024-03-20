Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i mağlup etti
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam
ÇBK Mersin : Williams 16, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Yaya 13, Meltem Avcı 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, McCowan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14,
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-53
3. Periyot: 68-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi.