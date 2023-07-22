Galatasaray Çağdaş Faktoring, Büşra Akbaş ile sözleşme yeniledi
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Büşra Akbaş, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 10 maçta 6,2 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023