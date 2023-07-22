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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Büşra Akbaş ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Büşra Akbaş'ın mukavelesi yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Büşra Akbaş, geçen sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 10 maçta 6,2 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Galatasaray basketbol Spor Haberler

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