Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 74-62 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Almina Kocabaş, Sezer Bor
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 21, Allen 5, Yağmur Kübra Taşar 4, Büşra Aktaş 11, Sude Yılmaz 2, Meltem Yıldızhan 15, Hartley 10, Vanloo 6
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 6, Coulibaly 13, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 6, Wallace 8, Gülfer Tokatlı, Baptiste 15
1. Periyot: 17-18
Devre: 32-34
3. Periyot: 60-50
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 74-62 yendi.