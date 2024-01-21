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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 74-62 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Almina Kocabaş, Sezer Bor

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 21, Allen 5, Yağmur Kübra Taşar 4, Büşra Aktaş 11, Sude Yılmaz 2, Meltem Yıldızhan 15, Hartley 10, Vanloo 6

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 6, Coulibaly 13, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 6, Wallace 8, Gülfer Tokatlı, Baptiste 15

1. Periyot: 17-18

Devre: 32-34

3. Periyot: 60-50

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 74-62 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray basketbol Uludağ Bursa Basketbol Spor Güncel Haberler

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