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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Arıkanlı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Evette Williams 12, İpek Garip 2, Miray Balotu 2, Tuba Poyraz 22, Eda Şahin, Brcaninovic, Madison Avery Williams 15, Baptiste 25, Efsun Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 22, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 9, Arifecan Vardar, Gizem Yavuz Yar 5, Harrigan 21, Meltem Yıldızhan 2, Mitchell 21, Vanloo 20

1. Periyot: 14-24

Devre: 41-54

3. Periyot: 61-77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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