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Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ramazan Sezer Baran, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Weaver 24, Mack 12, Manolya Kurtulmuş 8, Allen 17, Reimer 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Nihal Güngör Yıldırım, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Hines-Allen 20, Meltem Yıldızhan 7, Hartley 9, Vanloo 22, Büşra Akbaş 5, İnci Güçlü 3, Sude Yılmaz

1. Periyot: 15-21

Devre: 28-42

3. Periyot: 54-59

Beş faulle çıkan: 39.43 Hartley ( Galatasaray Çağdaş Faktoring)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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