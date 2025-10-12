Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı 75-67 ile Geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 75-67 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Maçta Beşiktaş, ilk periyotta öne geçti ama Galatasaray karşılaşmayı geriden gelerek kazandı.
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan
BEŞİKTAŞ BOA: Okonkwo 17, Pelin Derya Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan, Toure, Milic 16, Maria Fasoula 16, Özge Özışık 5, Gülşah Bıçakçı
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Oblak 9, Smalls 11, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 1, Kuıer 9, Dorka Juhasz 6, Willams 12, Sude Yılmaz 7, Gökşen Fitik 15, Derin Erdoğan, Ayşe Cora Yamaner 3
1'İNCİ PERİYOT: 26-17
DEVRE: 40-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-56
Ev sahibi siyah-beyazlılar maça; Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Migna Toure, Nikolina Milic ve Maria Fasoula beşiyle başladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ise maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Elif Bayram ve Dorka Juhasz beşiyle başladı.
İlk 10 dakika sonunda ev sahibi ekibin 26-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Galatasaray Çağdaş Faktoring, soyunma odasına 1 sayı farkla 41-40 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Kamiah Smalls, Elizabeth Williams ve Gökşen Fitik'ten sayılar bulan Galatasaray son çeyreğe 56-49 önde girdi. Son 10 dakikada rakibi karşısında üstünlüğü 14 sayıya kadar çıkaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, 75-67 kazandı.