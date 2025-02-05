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Galatasaray Bolu'ya Geldi: Gezis Boluspor Maçı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray Bolu'ya Geldi: Gezis Boluspor Maçı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Geosis Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.

Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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