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Galatasaray, Bodrumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, pas çalışmaları ve çift kale maç ile devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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