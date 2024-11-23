Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Bodrum FK'yı Yenerek Yenilmezlik Serisini 14 Maça Çıkardı

Galatasaray, Bodrum FK'yı Yenerek Yenilmezlik Serisini 14 Maça Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Bodrum FK'ya karşı 1-0'lık galibiyetle bu sezonki yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak Süper Lig tarihinde 12. hafta itibarıyla 34 puana ulaşan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korumaya devam ediyor.

Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 14'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig tarihinde bir sezonun 12. maçları itibarıyla 34 puana ulaşan ilk takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı ilk yarısı 0-0 sona eren maçta 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini ve liderliğini sürdürdü. Aslan puanını da 34'e çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı da korudu.

Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı

Galatasaray, Bodrum FK mücadelesiyle Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik 34 puana ulaşarak rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.

Yenilmezlik serisi 14'e çıktı

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Deplasman rekorunu geliştirdi, 14'te 14

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Aslan, deplasmanda üst üste 14. maçından da galip ayrıldı.

Michy Batshuayi ligdeki 4. golünü kaydetti

Galatasaray'ın tek golünü Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti. Mücadelenin 54. dakikasında Dries Mertens'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor. Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 46. dakikada Metehan Baltacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Ligde 4. kez kalesini gole kapadı

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 11 gören Galatasaray, Bodrum FK maçıyla bu sezon 4. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23-24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.