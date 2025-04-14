Galatasaray Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve turnuva ile hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor