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Galatasaray, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile evinde oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, antrenmanda pas ve hücum çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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