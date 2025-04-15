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Galatasaray, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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