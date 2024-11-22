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Galatasaray, Bodrum'da Sipay Bodrum FK ile Karşılaşacak

Galatasaray, Bodrum'da Sipay Bodrum FK ile Karşılaşacak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşmak üzere Bodrum'a geldi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan sarı-kırmızılı ekip, maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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