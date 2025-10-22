Galatasaray-Bodo/Glimt Maçının Hakem ve Kadroları Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt takımları karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Hogh, Hauge