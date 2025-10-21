Galatasaray, Bodo/Glimt Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dayanıklılık ve çabukluk çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın Bodo/Glimt maçı taktik çalışmasıyla sonlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i konuk edecek.