Galatasaray Bodo/Glimt Maçına Hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maç hazırlıklarını tamamladı. Antrenman basına açık bölümü sonrası, taktik çalışmalara odaklandı. Sakatlık nedeniyle Wilfried Singo antrenmanda yer almadı.
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt maçının taktiği üzerinde duruldu.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.45'te sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.