Galatasaray-Bodo/Glimt maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacakları maçı kazanarak puanlarını 6'ya yükseltmek istediklerini söyledi.

Okan Buruk, RAMS Park'ta yarın saat 19.45'da başlayacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı da katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 haftada 3 puana ulaştıklarını hatırlatan Buruk, "En son kazandığımız Liverpool maçıyla önemli bir başlangıç yaptık. Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık ama Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar iddialı, istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Taraftarımızla birlikte oynadığımız futbol, konsantrasyonumuz ve isteğimiz çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak, tekrar galip gelerek 6 puana yükselmek çok önemli. Çok önemli, değerli ve başarılı bir takımla karşılaşacağız. Geçen sezon Norveç Ligi'nin şampiyonu. Şu anda da kendi liglerinde liderler. Bunun yanında geçen sezon oynadıkları yarı final, Avrupa kupalarında ne kadar iddialı bir takıma karşı oynayacağımızı gösteriyor. O yüzden iyi hazırlanmamız, odaklanmamız, maçı iyi yaşamamız, rakibimizin ne kadar iyi olduğunu kavramamız gerekiyor." diye konuştu.

Norveç'te suni çim zeminde mücadele eden Bodo/Glimt takımının yarın doğal çimde zorlanıp zorlanmayacağının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece Norveç deplasmanına giden takımlar, alışık olmadıkları için zorlanıyor. Birçok Norveç takımının deplasmanda bu sıkıntıyı yaşadıklarını görmedim. Deplasmanda olsaydık bizim için bir dezavantajdı ama şu anda iki takım için de aynı ortam var." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da kağıt üzerinde kendilerinden zayıf takımlara karşı zorlandıklarının söylenmesi üzeri şunları kaydetti:

"Her maçın hikayesi farklı. Geçen sezon Avrupa Ligi'nin ilk bölümünde çok önemli galibiyetler almıştık. Yine aynı şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa bu karşılaşma da öyle olacak. Oyuncular, Bodo/Glimt'i çok izleyemiyor. Liverpool'u herkes izliyor. Daha tanıdığımız ve bildiğimiz oyuncular var. Bizim gibi seyredilmeyen liglerin takımları diğer takımlara farklı geliyor. Bu Bodo/Glimt için de geçerli. Sonuçta Türkiye Ligi'ni seyretmiyorlar. Galatasaray'ın hangi form durumunda olduğunu net olarak bilmiyorlar. Premier Lig takımlarına, bildiğiniz oyunculara karşı farklı hazırlanıyorsunuz. Bunun ayrıca psikolojik bir yanı da var. Ancak yarının bizim için Liverpool maçında bir farkı yok."

"Benim için de ilk 11 belirlemek çok zor.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaliteli bir kadrosu olduğu için ilk 11 belirlemekte zorlandığını söyledi.

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Buruk, "Benim için de ilk 11 belirlemek, devamında oynatacağınız futbolcuları seçmek çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Bütün futbolcular oynamak istiyor. Başlayan ve devam eden oyuncular çok önemli olacak. İlk 11'imiz başlayacak ama sonrasında da bize katkı verecek oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kırılma maçı olmayacak"

Okan Buruk, yarınki müsabakada alacakları sonucun kendileri için olumlu veya olumsuz kırılmaya neden olmayacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde henüz üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Buruk, "Burada alacağınız puanlar, hedefinizi ne kadar yükseğe koyabileceğinizi gösterecek. Kazanmak çok önemli ama turu burada geçmeyeceğiz. Sadece ileriye dönük çok önemli bir avantaj elde edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak her maç çok önemli ve sert. Her maçı kazanıp kaybedebilirsiniz. O yüzden yarın 3 puan kazandığımız takdirde bizim için bir avantaj olacak. Ancak hiçbir şekilde bitmiyoruz. Çizgi olarak yukarıya doğru gitme maçı olarak görebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

"İlkay'ın futbolculuğu kadar kişiliği de önemli"

Tecrübeli teknik adam, takımın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan'ın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

İlkay'ın çocukluktan beri taraftarı olduğu takıma geldiğini söyleyen Buruk, şunları kaydetti:

"İlkay bizim için futbolculuğu kadar kişiliğiyle de önemli. Takıma çok hızlı şekilde adapte oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Leroy Sane ile en fazla forma giyen oyunculardan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli bir çaba sarf etti. Galatasaray, çocukluğundan itibaren taraftarı olduğu takım. Onun için burada olmak çok farklı. Şu anda hayalini yaşıyor. Ayrıca çok önemli futbolculara ve karakterlere sahibiz. Onların da çok çabuk kabul etmesiyle İlkay hem saha içinde hem de dışında çok önemli bir figür oldu. Son maçlarda artan performansı var. Sezona bizimle başlamadı. Bize yüzde 100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının, yukarı doğru gitmesi çok sevindirici. Burada olduğu için çok mutluyuz."

"Bodo/Glimt, hep yükselerek geliyor"

Okan Buruk, Bodo/Glimt'in küçük bir şehirden gelmesinin yarın maçı etkilemeyeceğini söyledi.

Yabancı bir basın mensubunun Bodo/Glimt'in Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Bodo'dan geldiğini ve Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı mücadele edeceğini söylemesi üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Bodo/Glimt, 2020'den beri takip ettiğim bir takım. Hep yükselerek geliyorlar. Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Rakibimizin bulunduğu şehrin nüfusundan çok nasıl futbol oynadıkları önemli. Sahada 11'e 11 oluyoruz. Bizim stadımızın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferin oluşması için bizim takım olarak iyi oynamamız lazım. Biz iyi futbol oynadıkça 50 bin kişilik taraftarımızın önüne çıkmak bazı rakipler için zor oluyor. Bazıları da adapte olup zevk alıyor. Yarın iki takım da 11'e 11 maç yapacak."

"Singo'nun 2 haftası daha var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncusuyla ilgili, "Wilfried Singo'nun en az 2 haftası daha var. Gidişatına göre bakacağız. Çok erken oynatıp risk almak istemiyoruz. En az iki haftası daha var gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

Sane'nin performansı

Okan Buruk, Alman yıldız Leroy Sane'nin 2 gol attığı RAMS Başakşehir maçıyla çıkışa geçtiğine inandığını söyledi.

Sane'nin adaptasyon sürecinde olduğunu belirten Buruk, "Her gelen oyuncu için bir adaptasyon dönemi oluyor. Sane, yaz aylarında Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gitti. Kısa bir izinden sonra antrenmanlara başlaması hem fiziksel hem psikolojik olarak geç dönmesine neden oldu. Ülke geğiştirmek, yeni takım arkadaşlarına uyumu var. Oyuncuların birbirine alışmaları süre alıyor. Ayrıca çok farklı kadrolarla oynadık. Onun böyle bir çıkışa çok ihtiyacı vardı. Başakşehir maçıyla bu çıkışı sağlaması çok önemli. Oyuncularımızla sürekli birlikteyiz ama sonuçta iş oyuncunun saha içindeki performansına bağlı. Bazen takım iyi olmadığı zaman oyuncularda düşüş görüyoruz. Şu an daha iyi bir yoldayız. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim: "Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarın kazanmamız lazım"

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikinci haftada aldıkları Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki müsabakayı da kazanmaları gerektiğini söyledi.

İyi bir form yakaladıklarını aktaran Abdülkerim, "Çok iyi hazırlandık. Yarın iyi bir rakiple karşılaşacağız. Çok iyi bir takım olduk ve formumuzun zirvesine yaklaştık. Bizim için çok önemli bir maç. Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım. Ayrıca iki gün önce hocamızın doğum günüydü. Kendisine bir galibiyet sözümüz var. İnşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz." diye konuştu.

Bireysel olarak özel çalışmalar yaptığından bahseden 31 yaşındaki stoper, "Benim fizik yapım maç oynadıkça form tutuyor. Bundan dolayı yavaş yavaş açılıyorum." dedi.

Abdülkerim Bardakcı, takım kaptanı olmanın sorumluluğunu taşıdığını belirterek, "Galatasaray'ın kaptanlarından biri olmak benim için büyük bir sorumluluk. Mental ve fizik olarak her türlü hazırdım. Hocamıza teşekkür ediyorum. Beni ikinci kaptan olarak gördü. Tüm sorumluluğu hissediyorum. Her yerde de bunu taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

"İlkay ve Sane ile oynamak mükemmel bir duygu"

Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcularla oynamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Bu sezon takıma katılan iki futbolcuyla ilgili görüşlerini aktaran tecrübeli futbolcu, "İlkay ve Sane ile oynamak mükemmel bir duygu. Saha içinde takımı inanılmaz derecede rahatlatıyorlar. İlkay ağabeyin futbol aklı ve yeteneği, Sane'nin de yeteneği ve hızı bize çok katkı veriyor. Daha da faydalı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini dile getiren Abdülkerim, "Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Taraftarımız da Avrupa'da başarı istiyor. Biz de bunu hedefliyoruz." dedi.

RAMS Park'ta oluşan atmosfere değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Herkes bizim stattan 'Cehennem' olarak bahsediyor. Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Rakip futbolcularla saha içinde konuşuyoruz. Hepsi böyle bir atmosfer olamayacağını söylüyor. Kimse birbirini duyamıyor. Stadımıza gelen herkes çok etkileniyor." diyerek sözlerini tamamladı.