Galatasaray, Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.