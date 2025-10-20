Galatasaray, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, ısınma ve pas çalışmalarıyla hazırlık yapıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor