Galatasaray, Bodo/Glimt ile İlk Kez Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında yarın sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Norveç temsilcisi ise 2 beraberlik sonucunda topladığı 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybederken, 2. haftada ise evinde İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa kupalarında 330 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 330 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 117 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 453 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 125. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 124 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 30'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 124 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11'ini kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

İlk randevu

Galatasaray ile Bodo/Glimt, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Norveç takımlarıyla 6 kez oynadı. Cimbom; Molde, Tromsö ve Rosenborg ile yaptığı müsabakaların 3'ünden galip ayrılırken, 2 kez yenildi ve 1 defa da berabere kaldı. Bodo/Glimt ise Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşırken, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Norveç Ligi'nde 2. sırada

Norveç Ligi'nde 1 maçı eksik olan Bodo/Glimt, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde son olarak Sarpsborg'u deplasmanda 5-2 yendi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Norveç ekibi, Slavia Prag ile deplasmanda 2-2, evinde de Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Evinde 29 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, RAMS Park'ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Bodo/Glimt mücadelesinde de yer almayacak.

Michael Oliver düdük çalacak

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın 4. hakemi ise Andrew Madley olacak. Müsabakada VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da da Clay Ruperti görev yapacak. - İSTANBUL