Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Norveç ekibinin teknik direktörü Kjetil Knutsen, bireysel hataların sonucunda böyle bir mağlubiyet aldıklarını ve Galatasaray'ın iyi bir atmosfer yarattığını belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Norveç ekibinin teknik direktörü Kjetil Knutsen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi seviyesinde bireysel hatalar çok olunca böyle sonuçların ortaya çıkabileceğini belirten Knutsen, "Galatasaray'ı iyi tanıyorduk. Oyuncularını da iyi tanıyorduk. Bugün bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle bir sonuç olabiliyor. 3 golü biz onlara verdik diyebilirim. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Bireysel hatalar sonucunda böyle bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

'ATMOSFER HARİKAYDI'

Galatasaray taraftarın fantastik bir atmosfer oluşturduğunu belirten Knutsen, "Fantastik bir atmosfer. Taraftarlar harikaydı. İşe yaramadı tıkaçlar. Daha sonra attım. Şu anda burada otururken baş ağrım var. Atmosfer harikaydı" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEVİYE ÇOK YÜKSEK'

Hem Galatasaray'dan hem de stat atmosferinden etkilendiklerini dile getiren Knutsen, "İkisi de. İkisinde de etkilendik. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsunuz. Statlar tabii ki tamamen dolu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynamadık. Galatasaray iyi pres yaptı. Sonuca baktığınızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenebileceğimiz şeyler var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
